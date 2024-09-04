Лунин номинирован на награду лучшему голкиперу 2024 года по версии France Football

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин номинирован на звание лучшего вратаря 2024 года по версии авторитетного журнала France Football, который вручает "Золотой мяч".

25-летний украинец попал в список из десяти голкиперов, которые претендуют на престижную награду.

Вместе с Луниным за трофей "Льва Яшина" поборются Диогу Кошта ("Порту"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Грегор Кобель "Боруссия" Дортмунд), Майк Меньян ("Милан"), Гиорги Мамардашвили ("Валенсия") Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Унаи Симон ("Атлетик" Бильбао), Янн Зоммер ("Интер" Милан) и Ронвен Уильямс ("Мемелоди Сандаунз").

Андрей Лунин / Фото: x.com/ballondor

В прошлом сезоне Лунин сыграл 31 матч за "Реал" во всех турнирах, пропустив 32 гола и 12 поединков отыграв "на ноль".

Вместе с мадридским клубом Андрей стал победителем Лиги чемпионов и испанской Примеры.

Отметим, что действующим обладателем награды "Льва Яшина" является голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

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