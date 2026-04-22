Лунин обратился к Реброву, который покинул сборную Украины

Андрей Лунин / © УАФ

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин отреагировал на уход Сергея Реброва с поста главного тренера национальной команды.

27-летний голкипер обратился к уже экс-наставнику "сине-желтых", опубликовав сторис у себя в Instagram.

Лунин поблагодарил Реброва за сотрудничество и доверие, а также пожелал ему успехов в будущем.

"Спасибо за совместную работу и за ваше доверие! Удачи в будущем", — написал Лунин.

Андрей Лунин обратился к Сергею Реброву, который покинул сборную Украины

Отметим, что 22 апреля было официально объявлено об уходе Реброва с поста главного тренера сборной Украины. В то же время Сергей продолжит работать в структуре Украинской ассоциации футбола (УАФ) — как вице-президент и член Исполнительного комитета.

Имя нового главного тренера сборной Украины в УАФ пообещали сообщить позже.

Напомним, Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

Ранее сообщалось, что президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал уход Реброва из сборной Украины.