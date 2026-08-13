Лунин отдал эффектный ассист рукой в товарищеском матче за "Реал"

Андрей Лунин / © Associated Press

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Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин сделал результативную передачу в товарищеском матче против "Депортиво".

В компенсированное к первому тайму время 27-летний украинский голкипер от своей штрафной площадки рукой бросил мяч далеко вперед Браиму Диасу, а марокканец убежал от защитников и попал в ворота.

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В итоге этот гол оказался победным — команда Жозе Моуринью выиграла поединок со счетом 1:0.

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Для Лунина это второй ассист в составе "Реала". В ноябре 2024 года он отдал голевую передачу на Винисиуса Жуниора в матче Ла Лиги против "Осасуны" (4:0).

"Это естественно. После угловых, когда ловишь мяч, всегда пытаешься быстро ввести его в игру. Ну и в итоге я не знал, что Браим такой быстрый", — заявил после матча Лунин.

"Хороший матч, хорошая атмосфера. Самое главное — этот матч помогает нам подготовиться к Ла Лиге. Второй тайм был немного сложным, прежде всего физически, потому что мы все еще в предсезонке. Мы тяжело и много работаем, но это хорошо помогает нам перед стартом чемпионата. Новый тренер, новые ощущения, поэтому надеюсь, у нас получится хороший год", — добавил Лунин.

Отметим, что Лунин сыграл во всех товарищеских матчах "Реала", поскольку основной вратарь — бельгиец Тибо Куртуа — получил продленный отпуск после чемпионата мира-2026 и пропускает предсезонную подготовку команды.

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Первый официальный матч нового сезона "сливочные" сыграют в субботу, 22 августа, на выезде против "Эспаньола" в рамках испанской Ла Лиги. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что "Реал" оформил один из самых дорогих трансферов в истории.

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