Лунин отразил пенальти: "Реал" сокрушительной победой досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Украинский вратарь "сливочных" сыграл "на ноль" в матче против "Браги".

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле разгромил португальскую "Брагу" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 3:0 .

Из-за повреждения, которое Кепа Аррисабалага получил на разминке, Лунин вышел в стартовом составе "Королевского клуба"

А уже на шестой минуте 24-летний украинский вратарь отразил пенальти, потянув удар Альваро Джало с 11-метровой отметки.

На 27-й минуте команда Карло Анчелотти открыла счет – Браим Диас расстрелял ворота после передачи Родриго.

После перерыва "бланкос" развили свой успех. На 58-й минуте преимущество "Реала" удвоил Винисиус Жуниор, а спустя еще три минуты он же отдал голевой пас на Родриго.

Обзор матча

В другом поединке 4-го тура группы С итальянский "Наполи" дома расписал ничью с берлинским "Унионом" (1:1).

Таким образом, за два тура до конца группового этапа "Реал" (12 очков) лидирует в этом квартете и гарантировал себе выход в плей-офф. На втором месте – "Наполи" (7 баллов). Третью позицию занимает "Брага" (3 пункта). "Унион" с одним набранным очком идет последним.

В 5-м туре Лиги чемпионов, 29 ноября, "Реал" будет принимать "Наполи", а "Брага" на своем поле встретится с "Унионом".

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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