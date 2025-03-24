Лунин отреагировал на разгромное поражение Украины от Бельгии в ответном матче за элиту Лиги наций

Голкипер сборной Украины по футболу Андрей Лунин прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

"Очень жаль, потому что, учитывая результат первой игры, мы рассчитывали на проход дальше. Понимали, что это будет очень тяжело, совсем другая игра, но, наверное, где-то подсели, не знаю.

Сразу после матча тяжело хорошо проанализировать игру. Наверное, физически подсели, на какую-то долю секунды не успевали. Они так, наверное, забили два мяча, на полметра опередили наших защитников. Необходимо смотреть глобально, вперед. Очень обидно. Хотели одержать победу, порадовать наших людей. Где-то немного не хватило.

Не сказал бы, что кто расклеился. Мне так показалось, что после пропущенных первого и второго голов, не скажу, что мы начали контролировать игру, но стали более агрессивными. Пожалуй, это та же история, что и со сборной Бельгии – они проиграли первую игру, им нечего было терять. До счета 2:0 они были агрессивны, бежали, нагнетали. Им нечего было терять.

Когда мы проигрывали 0:2, можно сказать, что игра была равной, нам уже нечего было терять. У нас начались какие-то моменты, мне кажется, что у Виктора Цыганкова был момент, Артем Довбик головой мог забивать. Нужно как-то проанализировать, не нужно доводить до того, чтобы пропускать, а затем начинать создавать опасность. Оборонялись достаточно хорошо, организованно. Выдержали 70 минут. Чуть-чуть не дотерпели. Если использовали хотя бы один свой момент, игра тоже изменилась.

Ребята, конечно, расстроены. В раздевалке я не был, потому что проходил допинг-тест. Выводы мы, конечно, будем делать, анализировать в следующий раз, когда будем собираться. Мы понимаем, что наша цель – выход на чемпионат мира. Эти игры были очень важны, информативны, потому что мы выиграли и проиграли. Определенные выводы были и будут сделаны после победного матча, будут сделаны выводы и проанализируем вторую игру. Это топовый соперник, топовая сборная, хорошие игроки, играть против таких команд хочется, мы к тому стремились. Эти игры 100% информативны, будем пытаться выигрывать больше таких игр", – сказал Лунин в эфире MEGOGO.

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Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии (0:3) в ответном матче и по сумме двух поединков (3:4) проиграла борьбу за место в элитном дивизионе Лиги наций.

Команда Сергея Реброва проведет следующий розыгрыш Лиги наций во втором по престижности Дивизионе В. Сборная Бельгии осталась в Дивизионе А.

Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Бельгии и невыход в элиту Лиги наций.

Напомним, Франция и Хорватия определили полуфиналиста Лиги наций и последнего соперника сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026.

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