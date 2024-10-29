Лунин поддержал звездного одноклубника, который не получил "Золотой мяч-2024"

Украинский вратарь "Реала" выразил солидарность с Винисиусом Жуниором.
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин поддержал бразильского форварда "сливочных" Винисиуса Жуниора на фоне объявления результатов голосования за обладателя "Золотого мяча-2024".
Лучшим футболистом мира 2024 года по версии France Football был признан испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри, тогда как Винисиус занял второе место в голосовании.
У себя в Instagram-сторис украинский вратарь опубликовал совместное фото с бразильцем и добавил красноречивые смайлики.
"Винисиус, ты номер один, 100%", – написал Лунин.
Добавим, что сам Лунин стал третьим в голосовании за лучшего голкипера планеты. Трофей "Льва Яшина" второй раз подряд получил вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.
"Реал" бойкотировал церемонию вручения "Золото мяча" после того, как узнал, что Винисиус Жуниор не получит главный приз. На торжественное мероприятие в Париж не прибыл ни один из представителей мадридского клуба.
Родри впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
Ранее сообщалось, что определились победители футбольной премии "Золотой мяч-2024" во всех номинациях.
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