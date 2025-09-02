- Дата публикации
Лунин покинул сборную Украины перед стартовыми матчами отбора ЧМ-2026: кто его заменит
Вместо травмированного Андрея Лунина в лагерь "сине-желтых" вызвали Георгия Бущана.
Сборная Украины по футболу претерпела кадровое изменение перед стартовыми матчами квалификации чемпионата мира-2026 против Франции и Азербайджана.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), лагерь "сине-желтых" из-за травмы покинул вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин.
Вместо него в национальную команду был вызван голкипер саудовского "Аль-Шабаба" Георгий Бущан.
Ранее сообщалось, что Богдан Михайличенко заменил в сборной Украины травмированного Александра Тымчика.
Также в расположение "сине-желтых" довызвали Назара Волошина.
Отбор на ЧМ-2026 подопечные Сергея Реброва начнут в пятницу, 5 сентября, номинально домашним матчем против Франции во польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
После этого сборная Украины во вторник, 9 сентября проведет выездной поединок с Азербайджаном в Баку. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.