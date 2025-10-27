Лунин получил красную карточку в Эль Классико, не выходя на поле

Андрей Лунин / © Associated Press

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин заработал удаление в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Барселоны".

26-летний украинец провел весь поединок на скамейке для запасных, но все равно сумел получить красную карточку.

Под занавес игры в технической зоне вспыхнула стычка между игроками обеих команд. Активное участие в ней принял Лунин, который потолкался с футболистами "сине-гранатовых", а также кричал в их адрес: "Сядьте".

В итоге главный арбитр встречи показал Лунину красную карточку за то, что Андрей "подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере".

Отметим, что в этом сезоне Лунин еще не сыграл ни одного поединка за мадридский клуб, оставаясь на скамейке для запасных – место в рамке ворот "бланкос" всегда занимал бельгиец Тибо Куртуа.

Напомним, "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:1. За "сливочных" забивали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Каталонцы ответили только голом Фермина Лопеса.

После этой победы "Реал" (27 очков) укрепил свое лидерство в Ла Лиге. "Барселона" (22 балла) осталась на втором месте.

В следующем туре команда Хаби Алонсо 1 ноября примет "Валенсию", а подопечные Ханси Флика днем позже дома сразятся с "Эльче".