Лунин помог "Реалу" победить "Барселону" в Эль Классико и единолично возглавить Ла Лигу (видео)

Мадридский "Реал" обыграл каталонскую "Барселону" в центральном матче 9-го тура испанской Ла Лиги. Встреча на стадионе на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 3:1 .

Уже на 12-й минуте "сливочные" вышли вперед. Карим Бензема добил мяч в сетку после того, как Марк-Андре тер Штеген потянул удар Винисиуса Жуниора с близкого расстояния.

На 35-й минуте мадридцы укрепили свое преимущество. Федерико Вальверде отличился классным выстрелом из-за пределов штрафной.

На 83-й минуте подопечные Хави Эрнандеса возродили интригу. Ферран Торрес отквитал один мяч, ассистировал ему Роберт Левандовски. Однако избежать поражения "блаугранас" не удалось. В компенсированное время Родриго реализовал пенальти и поставил точку в Эль Классико.

Отметим, что ворота "Реала" в этом матче защищал украинец Андрей Лунин, ведь из-за травмы поединок пропускал основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа.

Реал - Барселона: обзор матча

Это Эль Классико стало для Лунина дебютным в карьере. Более того, появление Андрея на поле стало историческим для украинского футбола. Ранее ни один украинский футболист не участвовал в Эль-Классико. В сезоне-2009/10 такая возможность была у Дмитрия Чигринского, но экс-защитник "Барселоны" провел оба поединка против "Реала" на скамейке запасных.

Реал - Барселона: турнирное положение после матча

После триумфа в Эль Классико "Реал" с 25 очками вышел на чистое первое место в турнирной таблице "Примеры". "Барселона" имеет 22 балла и опустилась на вторую строчку.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 19 октября на выезде сыграют с "Эльче", а "сине-гранатовые" на следующий день будут принимать "Вильярреал".

Читайте также:

Появление героя "Азовстали", отраженный пенальти, удаление: "Шахтер" обыграл "Динамо" в ярком матче (видео)

"Интер" после безумного триллера с "Барселоной" в Лиге чемпионов обыграл середняка Серии А (видео)

Со своей половины поля: Ярмоленко отличился красивым ассистом в чемпионате ОАЭ (видео)