Лунин повторил рекорд "Реала" в Кубке Испании и получил щедрую похвалу от Анчелотти

Украинский вратарь отлично проявил себя в игре против "Реал Сосьедада".

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал одним из героев первого полуфинального матча Кубка Испании сезона-2024/25 против "Реал Сосьедада", который завершился минимальной победой "сливочных" (1:0).

26-летний украинский вратарь отыграл поединок "на ноль", выполнив шесть сейвов. Он стал лучшим игроком матча по версии статистического портала SofaScore.

Также Андрей повторил рекорд "Реала" – украинец совершил рекордное количество сейвов в "сухом" матче мадридского клуба в Кубке Испании с сезона-2013/14.

Кроме того, это самое большое количество сейвов в "сухом" поединке "Реала" во всех турнирах в этом сезоне.

В нынешней кампании Лунин пропустил 12 голов в 5 матчах за "Королевский клуб", еще 4 игры он провел "на ноль". Андрей является вторым вратарем мадридцев после звездного бельгийца Тибо Куртуа.

Выступлением Лунина в кубковом матче остался доволен главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

"Он очень хорошо выступал, он очень надежный вратарь. В прошлом году он был фантастическим, и то же касается этого сезона.

Он сыграет в ответном матче полуфинала Кубка Испании, но пока рано говорить о том, кто сыграет в любом возможном финале", – сказал Анчелотти после матча.

Ответный поединок команды проведут 1 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Напомним, в другой полуфинальной паре Кубка Испании путевку в финал разыграют "Барселона" и "Атлетико", которые в первом матче разошлись сверхголевой ничьей (4:4).

Действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.

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