Лунин прокомментировал победу над "Манчестер Сити" и выход "Реала" в полуфинал Лиги чемпионов

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился эмоциями после победы в серии пенальти над "Манчестер Сити" и выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Основное и дополнительное время ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилось со счетом 1:1 (результат первой игры – 3:3), а в серии послематчевых 11-метровых триумфовали подопечные Карло Анчелотти. Этому сильно поспособствовал Лунин, который отбил два удара футболистов "горожан" – Бернарду Силвы и Матео Ковачича.

"Самый тяжелый опыт, который вы должны пережить, – это такой матч Лиги чемпионов на выезде против "Сити". Ты знаешь, что тебе придется страдать. Я должен поблагодарить своих одноклубников за то, как усердно они работали передо мной. Бывают матчи, в которых ты не можешь владеть мячом и доказывать, что вы – лучшая команда. Ты точно знаешь, что тебе придется страдать.

Я истощен. Мы победили в серии пенальти. Знал, куда будет бить Ковачич. Конечно, мы тренировали пенальти. Модрич помог мне советами. Перед пенальти мы подготовили то, что, по нашему мнению, будут делать игроки "Сити", и мы знали, что найдется тот, кто попытается пробить по центру. Мы решили рискнуть, и, к счастью, я выбрал правильного парня – Бернарду Силву. Пошел на такой риск", – приводит слова Лунина официальный сайт УЕФА.

В полуфинале "Реал" встретится с мюнхенской "Баварией", которая в 1/4 финала прошла лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко (2:2, 1:0).

Другую пару полуфиналистов Лиги чемпионов составят ПСЖ и дортмундская "Боруссия".

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