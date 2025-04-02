Лунин пропустил 4 гола, но "Реал" в экстра-таймах вырвал путевку в финал Кубка Испании (видео)

"Реал" Мадрид – "Реал Сосьедад" / © Associated Press

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Мадридский "Реал" стал первым финалистом Кубка Испании сезона-2024/25.

"Сливочные" оформили выход в финал по итогам ответного матча полуфинала турнира с "Реал Сосьедадом". Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилась со счетом 4:4 .

В первом поединке против басков сейвы украинского голкипера Андрея Лунина помогли мадридцам одержать выездную победу со счетом 1:0.

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В ответном матче Лунин из-за травмы основного вратаря "сливочных" бельгийца Тибо Куртуа также вышел в стартовом составе.

Баски открыли счет на 16-й минуте встречи – Андер Барренечеа с острого угла пробил между ног Лунину.

На 30-й минуте мадридцы ответили голом Эндрика. На 72-й минуте гости снова повели в счете – Лунин во второй раз пропустил между ног, на этот раз мяч в собственные ворота срезал защитник "бланкос" Давид Алаба.

На 80-й минуте Микель Оярсабаль увеличил преимущество "Реал Сосьедада", выведя свою команду вперед в двухматчевой дуэли.

Однако подопечные Карло Анчелотти ответили голами Джуда Беллингема и Орельена Чуамени на 82-й и 86-й минутах соответственно.

Но на 90+3-й минуте Оярсабаль оформил дубль – счет в поединке стал 3:4, а при ничьей 4:4 в двухматчевом противостоянии игра перешла в экстра-таймы.

Там "Королевский клуб" забил решающий гол – на 115-й минуте мадридцев в финал турнира вывел Антонио Рюдигер.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Реал Сосьедад"

В другой полуфинальной паре Кубка Испании путевку в финал разыграют "Барселона" и "Атлетико", которые в первом матче разошлись сверхголевой ничьей (4:4). Ответная игра состоится 2 апреля в Мадриде.

Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.