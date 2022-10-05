Лунин против "горняков": стали известны стартовые составы на матч "Реал" — "Шахтер" в Лиге чемпионов

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и мадридского "Реала" на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23.

В среду 5 октября донецкий "Шахтер" проведет поединок с мадридским "Реалом" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Команды определились со стартовыми составами на матч.

В состав "горняков с первых минут выйдут центральный защитник Валерий Бондарь и вингер Марьян Швед. В стартовый состав "сливочных" попал украинский голкипер Андрей Лунин. Этот матч станет дебютным для украинца в Лиге чемпионов.

"Реал" : Лунин – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Чуамэни, Кроос, Вальверде – Родриго, Бензема, Винисиус;

Запасные : Лопес, Канисарес, Вальехо, Начо, Азар, Модрич, Асенсио, Камавинга, Одриосола, Васкес, Рюдигер, Мариано.

"Шахтер" : Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков;

Запасные : Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Криськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан.

Поединок "Реал" – "Шахтер" начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

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