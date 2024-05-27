"Лунин провел фантастический сезон": Анчелотти высказался о выборе голкипера на финал Лиги чемпионов

Наставник "сливочных" еще не определился, кто из вратарей его команды сыграет в решающем матче.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал кадровую ситуацию с голкиперами перед финалом Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

64-летний итальянский специалист заявил, что выберет вратаря на решающий поединок ЛЧ непосредственно перед его началом.

Также наставник "сливочных" сообщил о проблемах со здоровьем у украинского голкипера команды Андрея Лунина, который заболел.

"Вратарь в финале? Это сложный выбор, потому что Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа является Куртуа. Я приму решение перед игрой. Сейчас у Лунина температура, надеюсь, он выздоровеет до субботы", – приводит слова Анчелотти Madrid Extra.

Отметим, что в этом сезоне Лунин сыграл 31 матч за мадридский клуб во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 12 раз сохранил ворота "сухими".

Финальный поединок Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом" состоится в субботу, 1 июня, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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