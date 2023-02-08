Лунин в историческом для Украины матче помог "Реалу" выйти в финал Клубного чемпионата мира

Андрей стал первым украинцем, который сыграл на Клубном чемпионате мира.

Мадридский "Реал" разгромил египетский "Аль-Ахли" в полуфинале Клубного чемпионата мира 2023 года. Поединок в Рабате, столице Марокко, завершился со счетом 1:4 .

"Сливочные" вышли вперед в конце первого тайма благодаря точному удару Винисиуса Жуниора.

Сразу после перерыва преимущество мадридцев укрепил Федерико Вальверде. На 65-й минуте защитник "Аль-Ахли" Али Маалул отквитал один мяч, реализовав пенальти.

На 86-й минуте подопечные Карло Анчелотти имели возможность вернуть себе гандикап в два гола, однако Лука Модрич не забил пенальти.

И все же испанский клуб забил в третий раз – на 90+2-й минуте отличился Родриго. А на 90+8-й минуте Серхио Аррибас довел дело до разгрома, отправив четвертый мяч в сетку ворот египтян.

Ворота "Реала" в этом матче защищал украинский голкипер Андрей Лунин, поскольку основной вратарь "Королевского клуба" Тибо Куртуа пропускает турнир из-за травмы.

23-летний Лунин стал первым украинцем, который сыграл на Клубном чемпионате мира. В 2009 году украинский защитник Дмитрий Чигринский выигрывал Клубный чемпионат мира с "Барселоной", но тогда он не участвовал в матчах.

В финале Клубного чемпионата мира "Реал" встретится с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии, который в первом полуфинале победил бразильский "Фламенго" со счетом 2:3.

Финал турнира состоится в субботу, 11 февраля. Начало решающего матча – в 21:00 по киевскому времени. В тот же день в 17:30 начнется поединок за третье место между "Аль-Ахли" и "Фламенго".

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