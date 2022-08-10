Лунин в привычной роли: стали известны стартовые составы на Суперкубок УЕФА-2022

"Реал" и "Айнтрахт" назвали стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА.

Сегодня, 10 августа, победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" и победитель Лиги Европы франкфуртский "Айнтрахт" определят обладателя Суперкубка УЕФА.

Команды определились со стартовыми составами на этот поединок.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Запасные: Лунин, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Васкес, Тчуамэни, Себальос, Родриго, Рюдигер, Мариано, Камавинга.

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Тута, Ндика, Кнауфф, Соу, Роде, Ленц, Камада, Борре, Линнстрем.

Запасные: Граль, Рамай, Смолчич, Якич, Круг, Алиду, Хасебе, Аларио, Чендлер, Хеуге, Гетце.

Матч "Реал" – "Айтрахт" начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Напомним, что украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин отыграл все 90 минут товарищеского поединка против мексиканской "Америки" в Сан-Франциско.

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