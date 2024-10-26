Лунин – в старте: стали известны составы на матч чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной"

Эль Классико начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" объявили стартовые составы на очный матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25, который сегодня, 26 октября, состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут. Ранее сообщалось, что основной вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа получил травму.

"Реал": Лунин, Лукас Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Чуамени, Камавинга, Беллингем, Мбаппе, Винисиус Жуниор

Запасные: Фран Гонсалес, Серхио Местре, Модрич, Гюлер, Эндрик, Вальехо, Себальос, Фран Гарсия, Браим Диас

"Барселона": Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Педри, Фермин Лопес, Ямаль, Рафинья, Левандовски

Запасные: Щенсный, Кочен, Гави, Фати, Пабло Торре, Пау Виктор, Ольмо, Фрэнки де Йонг, Форт, Мартин, Домингес

Поединок "Реал" – "Барселона" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Каталонцы подходят к Эль Классико в роли лидера чемпионата, имея 27 очков после десяти туров. "Сливочные" отстают от "сине-гранатовых" на три балла.

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