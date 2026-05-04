Лунин впервые в сезоне провел "сухой" матч за "Реал"

Андрей Лунин / © Associated Press

Реклама

Украинский голкипер Андрей Лунин впервые в сезоне провел "сухой" матч за мадридский "Реал".

27-летний украинец отыграл весь поединок против "Эспаньол" в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги. Он совершил за игру три сейва, не пропустив ни одного мяча.

В итоге "сливочные" одержали выездную победу со счетом 2:0. Оба гола мадридцы забили во втором тайме — дубль оформил Винисиус Жуниор, отличившись на 55-й и 66-й минутах.

Реклама

Это был 12-й матч Лунина за "Королевский клуб" в этом сезоне — он впервые сохранил свои ворота неприкосновенными.

После этой победы "Реал" (77 очков) продолжает занимать второе место в Ла Лиге, за четыре тура до конца на 11 баллов отставая от лидирующей "Барселоны".

Если бы подопечные Альваро Арбелоа не сумели обыграть "Эспаньол" (39 очков, 13-я позиция), то каталонцы досрочно стали бы чемпионами.

В следующем туре "Реал" 10 мая на выезде сыграет с "Барселоной", а "Эспаньол" днем ранее приедет в гости к "Севильи".

Реклама

Новости партнеров