Лунин вышел на замену: "Реал" во второй раз одолел "Манчестер Сити" на пути в четвертьфинал ЛЧ

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 1:2 .

Первая встреча между командами состоялась 11 марта в Мадриде и завершилась разгромной победой "сливочных" (3:0).

Уже на старте второго матча "горожане" остались в меньшинстве — на 20-й минуте Бернарду Силва получил прямую красную карточку за игру рукой в собственной штрафной площадке. Винисиус Жуниор реализовал пенальти и открыл счет в поединке.

На 41-й минуте подопечные Хосепа Гвардиолы в меньшинстве сумели отыграться — забитым мячом отличился Эрлинг Холанд.

Сразу после перерыва на поле в составе "Реала" вышел украинский вратарь Андрей Лунин, который начал матч на скамейке для запасных. Он заменил Тибо Куртуа, который получил повреждение.

Во втором тайме Лунин сделал три сейва и сохранил свои ворота неприкосновенными. В конце матча "Реал" вырвал победу — на 90+3-й минуте Винисиус Жуниор оформил дубль.

Таким образом, подопечные Альваро Арбелоа триумфовали со счетом 5:1 по итогам двух встреч и вышли в четвертьфинал.

"Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Аталанта" (Италия) — "Бавария" (Германия). В первой игре мюнхенцы разгромили "бергамасков" со счетом 6:1.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.