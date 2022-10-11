Лунин выйдет со старта: "Шахтер" и "Реал" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и мадридского "Реала" на поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Судаков, Мудрик, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Сикан, Кулаков

"Реал": Лунин, Васкес, Начо, Рюдигер, Менди, Вальверде, Чуамени, Кроос, Родриго, Бензема, Азар

Запасные: Лопес, Канисарес, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Модрич, Ассенсио, Камавинга, Одриосола, Винисиус, Диас

Поединок "Шахтер" - "Реал" состоится сегодня, 11 октября, на стадионе польской "Легии" в Варшаве. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

В другом матче четвертого тура в группе F шотландский "Селтик" будет принимать немецкий "РБ Лейпциг". Эта игра также начнется 11 октября в 22:00 по киевскому времени.

После трех туров "Шахтер" с 4 очками находится на втором месте в своей группе. Лидирует "Реал" с 9 баллами. РБ "Лейпциг" с тремя пунктами занимает третье место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

Поединки 5-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Селтик" - "Шахтер", РБ "Лейпциг" - "Реал".

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