Лунина признали лучшим игроком матча "Реала" в чемпионате Испании

В поединке с "Бетисом" украинский голкипер сделал три сейва, но не спас свою команду от потери очков.

Андрей Лунин

Андрей Лунин / © Associated Press

Украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина признали лучшим игроком матча 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Бетиса".

Об этом сразу после завершения поединка сообщили организаторы турнира.

На протяжении встречи 27-летний украинский голкипер сделал три сейва, но на последних минутах все же пропустил один гол, что стоило "сливочным" победы — 1:1.

Это был 11-й матч Лунина за "Королевский клуб" в этом сезоне — он неизменно пропускал хотя бы один гол в каждом из них.

"Сегодня мы отдали все силы, жаль, что такой результат. Несмотря на все, мы должны двигаться дальше", — написал Лунин в Instagram после игры.

После этого матча "Реал" (74 очка) продолжает занимать второе место в Ла Лиге. За пять туров до конца подопечные Альваро Арбелоа на 8 баллов отстают от "Барселоны", которая имеет поединок в запасе.

В следующем матче Примеры "сливочные" 3 мая на выезде сыграют с "Эспаньолом".

Ранее сообщалось, что звездный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит остаток сезон из-за травмы.

