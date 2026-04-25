Лунина признали лучшим игроком матча "Реала" в чемпионате Испании
В поединке с "Бетисом" украинский голкипер сделал три сейва, но не спас свою команду от потери очков.
Украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина признали лучшим игроком матча 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Бетиса".
Об этом сразу после завершения поединка сообщили организаторы турнира.
На протяжении встречи 27-летний украинский голкипер сделал три сейва, но на последних минутах все же пропустил один гол, что стоило "сливочным" победы — 1:1.
Это был 11-й матч Лунина за "Королевский клуб" в этом сезоне — он неизменно пропускал хотя бы один гол в каждом из них.
"Сегодня мы отдали все силы, жаль, что такой результат. Несмотря на все, мы должны двигаться дальше", — написал Лунин в Instagram после игры.
После этого матча "Реал" (74 очка) продолжает занимать второе место в Ла Лиге. За пять туров до конца подопечные Альваро Арбелоа на 8 баллов отстают от "Барселоны", которая имеет поединок в запасе.
В следующем матче Примеры "сливочные" 3 мая на выезде сыграют с "Эспаньолом".
