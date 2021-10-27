Луниным заинтересовался чемпион Франции, а также два испанских клуба – СМИ

Луниным заинтересовался чемпион Франции, а также два испанских клуба – СМИ

Голкипер намерен покинуть свою нынешнюю команду.

Украинский вратарь мадридского " Реала " Андрей Лунин заинтересовал сразу три клуба из топ-5 чемпионатов Европы.

Как сообщает Fichajes, 22-летнего голкипера в своем составе хочет видеть действующий чемпион Франции "Лилль", а также представители испанской Ла Лиги — "Гранада" и "Эспаньол".

Интересно, что ни в одном из них Лунину не гарантировано место в стартовом составе. "Гранада" и "Эспаньол" ищут второго вратаря, чтобы увеличить конкуренцию за место в воротах. "Лилль" же рассматривает Андрея в статусе замены Иво Грбичу, выступающему за "догов" на правах аренды.

Отметим, недавно в СМИ появилась информация, что Лунин намерен расстаться с "Реалом". Юного голкипера совершенно не устраивает роль запасного, которую он занимает, находясь за спиной опытного бельгийца Тибо Куртуа.

Действующее соглашение Лунина со "сливочными" рассчитано до середины 2024 года;

Андрей перешел в " Реал " летом 2018 года из луганской " Зари ". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро;

С того времени Лунин сдавался в аренду "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо", суммарно за которые провел 29 поединков. За "Реал" он сыграл всего один матч. В этом сезоне вратарь еще не провел ни одного поединка за клуб.

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