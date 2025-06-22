- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Лузан в четвертый раз в карьере стала чемпионкой Европы по гребле на каноэ
Людмила завоевала свою третью медаль на нынешнем континентальном первенстве.
Украинка Людмила Лузан завоевала золотую медаль чемпионата Европы-2025 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в чешском Рачице.
28-летняя уроженка Ивано-Франковска победила в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 м, финишировав первой с результатом 2:06,807 минуты.
Второе место заняла представительница Венгрии Река Опавски (2:08,793), а бронзовым призером стала испанка Мария Корбера (2:11,004).
Для Лузан эта медаль стала третьей на нынешнем континентальном первенстве. Ранее она завоевала серебряные награды в каноэ-одиночке на 200 м и в каноэ-двойке на 200 м вместе с Ириной Федорив.
В целом Людмила в четвертый раз в карьере стала чемпионкой Европы по гребле на каноэ.
Лузан является трехкратной олимпийской медалисткой. В Токио-2020 она завоевала "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на 200-метровке. В Париже-2024 украинка завоевала "серебро" на каноэ-двойке на 500-метровке.