Лузан выиграла третье "золото" ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ

Людмила Лузан и Ирина Федоров / © Федерация каноэ Украины

Реклама

Сборная Украины завоевала третью золотую медаль на чемпионате мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в итальянском Милане.

Людмила Лузан и Ирина Федоров победили в каноэ-двойке на дистанции 200 метров.

В борьбе за "золото" украинки опередили нейтральных спортсменок с белорусскими паспортами Юлию Трушкину и Инну Неделкину.

Реклама

Для Лузан это третье "золото" на ЧМ-2025. Накануне она вместе с Ириной Федоров триумфовала в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, а уже сегодня победила на 500-метровке в каноэ-одиночке.

28-летняя уроженка Ивано-Франковска установила личный рекорд по количеству золотых наград на одном чемпионате мира.

В общей сложности в коллекции Лузан уже 7 золотых медалей на чемпионатах мира.

Впереди у Людмилы еще один финал – в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Он состоится в воскресенье, 24 августа.

Реклама

Отметим, что Лузан является трехкратной олимпийской медалисткой. В Токио-2020 она завоевала "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на 200-метровке. В Париже-2024 украинка завоевала "серебро" в каноэ-двойке на 500-метровке.

Ранее сообщалось, что украинский прыгун в высоту Олег Дорощук впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги.