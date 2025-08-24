Лузан завоевала четвертое "золото" на ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ

Людмила Лузан / © Associated Press

Украинка Людмила Лузан завоевала четвертую золотую медаль на чемпионате мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в итальянском Милане.

28-летняя уроженка Ивано-Франковска победила в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, финишировав с результатом 46,09 секунды.

Для Лузан это уже четвертое золото на ЧМ-2025. Ранее она вместе с Ириной Федоров триумфовала в каноэ-двойке на дистанциях 500 и 200 метров, а также победила на 500-метровке в каноэ-одиночке.

Таким образом, Людмила установила личный рекорд по количеству медалей на одном мировом первенстве – четыре. Она не проиграла ни один заезд на ЧМ-2025.

В общей сложности в ее коллекции 8 золотых медалей на чемпионатах мира.

Отметим, что Лузан является трехкратной олимпийской медалисткой. В Токио-2020 она завоевала "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на 200-метровке. В Париже-2024 украинка завоевала "серебро" в каноэ-двойке на 500-метровке.

