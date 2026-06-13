Лузан завоевала пятое в карьере "золото" чемпионата Европы по гребле

Людмила Лузан / © Associated Press

Реклама

Украинка Людмила Лузан завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2026 по гребле на байдарках и каноэ.

Наша 29-летняя соотечественница выборола "золото" в женской каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

В финальном заезде Людмила преодолела дистанцию за 43,710 секунды — более чем на 1,7 секунды опередив ближайшую преследовательницу из Италии.

Реклама

Таким образом, Лузан защитила звание чемпионки Европы по гребле в каноэ-одиночке на 200 м.

Это "золото" стало для нее пятым в карьере на Евро по гребле. Всего в активе Лузан теперь 13 медалей континентальных первенств.

Евро-2026 по гребле. Каноэ-одиночка, 200 м

1. Людмила Лузан (Украина) — 43,710 секунды

2. Олимпиа Делла Джустина (Италия) — 45,439 секунды

Реклама

3. Дорота Боровская (Польша) — 45,504 секунды

Отметим, что Лузан является трехкратной олимпийской медалисткой. В Токио-2020 она завоевала "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на 200-метровке. В Париже-2024 украинка завоевала "серебро" в каноэ-двойке на 500-метровке.

Новости партнеров