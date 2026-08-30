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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Лузан завоевала "золото" чемпионата мира-2026 по гребле

Украинка защитила титул чемпионки мира.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Людмила Лузан

Людмила Лузан / © Associated Press

Украинка Людмила Лузан завоевала первую золотую медаль на чемпионате мира-2026 по гребле на байдарках и каноэ.

29-летняя спортсменка победила в каноэ-одиночке на олимпийской дистанции 200 метров, защитив титул чемпионки мира.

Лузан финишировала с результатом 44,40 секунды. Ближайшую преследовательницу украинка опередила на 0,5 секунды.

ЧМ-2026 по гребле на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 200 м (женщины)

1. Людмила Лузан (Украина) — 44,40 секунды

2. София Дженсен (Канада) +0,50

3. Невин Харрисон (США) +0,54

Это девятая золотая медаль для Лузан в карьере на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ.

На ЧМ-2026 она завоевала вторую медаль. Перед этим Людмила также стала серебряной призеркой в каноэ-двойке на 500-метровке вместе с Анастасией Рыбачок.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб чемпион Украины по велоспорту.

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