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"Львов" вырвал победу над "Минаем" в западноукраинском дерби аутсайдеров УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
351
Время на прочтение
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"Львов" вырвал победу над "Минаем" в западноукраинском дерби аутсайдеров УПЛ

Фото: УПЛ

Львовяне прервали свою серию из трех поражений подряд.

В матче-закрытии 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Львов" на своем поле обыграл "Минай". Поединок на стадионе СКИФ во Львове завершился минимальной победой хозяев – 1:0.

Командам долго не удавалось открыть счет. Единственный гол в этой игре был забит во втором тайме. На 77-й минуте победу львовскому коллективу принес точный удар Артура Ременяка.

"Львов" (12 очков) прервал серию из трех поражений подряд в УПЛ, но остался на последнем месте турнирной таблицы. "Минай" (14 баллов) находится на предпоследней строчке.

В следующем туре львовяне сыграют против "Зари", а закарпатский клуб встретится с "Александрией". Оба матча состоятся 11 марта.

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Дата публикации
Просмотры
351
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