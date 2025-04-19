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Львов – зелено-белый: "Карпаты" уверенно обыграли "Рух" в принципиальном дерби (видео)
Команда Владислава Лупашко взяла важные очки в борьбе за попадание в еврокубки на следующий сезон.
"Карпаты" победили "Рух" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 3:1.
"Зелено-белые" открыли счет на 20-й минуте встречи - отличился бразилец Бруниньо, которому ассистировал его соотечественник Игорь Невес.
В конце первого тайма подопечные Владислава Лупашко удвоили свое преимущество в счете – на 45-й минуте Невес забил дебютный гол в УПЛ.
Во втором тайме "львы" довели дело до разгрома – на 72-й минуте Амбросий Чачуа нанес точный удар головой после навеса Дениса Мирошниченко. Однако автогол записали на Дениса Пидгурского.
За минуту до конца основного времени "желто-черные" забили гол престижа – автором результативного удара стал Евгений Пастух.
Обзор матча "Карпаты" – "Рух"
После этого матча "Карпаты" (39 очков) занимают пятое место в УПЛ. "Львы" на 2 балла отстают от "Полесья", которое с матчем в запасе идет на четвертой позиции.
"Рух" (30 очков) остался на девятой позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.
В следующем туре УПЛ 26 апреля "Карпаты" на выезде сыграют против "Оболони", а "Рух" в тот же день приедет в гости к "Черноморцу".