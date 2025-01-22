"Ляп" Трубина и 9 голов на двоих: "Барселона" одолела "Бенфику" в суперматче Лиги чемпионов (видео)

"Сине-гранатовые" совершили камбэк и одержали победу в чрезвычайно зрелищном поединке.

"Барселона" на выезде обыграла "Бенфику" в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Сверхрезультативная встреча на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершилась со счетом 4:5 .

Первый тайм остался за хозяевами. Хет-триком в составе "орлов" отличился греческий нападающий Эвангелос Павлидис, который дважды забил с игры, а также реализовал пенальти. Каталонцы ответили только голом Роберта Левандовски с 11-метровой отметки.

На 64-й минуте "Барселона" сократила отставание в счете. Украинский голкипер лиссабонцев Анатолий Трубин допустил курьезную ошибку, выбивая мяч от собственных ворот – тот попал прямо в голову Рафиньи, после чего залетел в сетку.

Правда, четыре минуты спустя "Бенфика" вернула себе преимущество в два мяча – автогол в свой пассив занес Рональд Араухо. Счет стал 4:2 в пользу португальской команды.

Однако удержать победу "орлы" не сумели. "Сине-гранатовым" удалось совершить яркий камбэк. На 78-й минуте пенальти реализовал Левандовски. Затем на 86-й минуте паритет в игре восстановил Эрик Гарсия.

А победу в этом сумасшедшем поединке подопечным Ханси Флика принес гол Рафиньи на 90+6-й минуте.

Обзор матча "Бенфика" – "Барселона"

После этого матча "Бенфика" с 10 очками находится на 18-м месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Барселоны" с 18 баллами занимает вторую позицию.

В заключительном туре Лиги чемпионов "орлы" на выезде сыграют с "Ювентусом", а "блаугранас" примут "Аталанту". Матчи состоятся 29 января.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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