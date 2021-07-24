Лысый и в очках: Усик зажигательно сплясал на песке (видео)

Лысый и в очках: Усик зажигательно сплясал на песке (видео)

Супертяжеловес пребывает в великолепном настроении перед чемпионским боем.

Украинский боксер Александр Усик порадовал фанатов зажигательным танцем в собственном исполнении.

Ролик со своим выступлением на песке бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе опубликовал в сторис Instagram. Перед камерой Александр предстал лысым и в очках.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик проиграл спор и побрился налысо.

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