Лысый и в очках: Усик зажигательно сплясал на песке (видео)

Супертяжеловес пребывает в великолепном настроении перед чемпионским боем.
Украинский боксер Александр Усик порадовал фанатов зажигательным танцем в собственном исполнении.
Ролик со своим выступлением на песке бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе опубликовал в сторис Instagram. Перед камерой Александр предстал лысым и в очках.
- Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO.
- Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик проиграл спор и побрился налысо.