"Любим себе приключения на жопу, поэтому обкакались": капитан сборной России оправдался за фиаско на Евро-2020

Артем Дзюба нашел оригинальную причину разгромного поражения своей команды от Дании.

Капитан сборной России Артем Дзюба эмоционально высказался о разгромнои поражении от Дании (1:4), которое оставило его команду за бортом Евро-2020.

"Прежде всего, мы сами проиграли себе. На таком уровне свои полумоменты или стопроцентные моменты надо забивать, а вместо этого мы пропускаем гол - сумасшедший удар. И вроде мы полностью справлялись с Данией. И то, что они держали мяч, и то, что они будут делать, мы все это прекрасно понимали, знали, разбирали досконально.

И пропускаем такой гол. Затем снова себе привозим. Это не говорит о том, что тот или иной, мы все вместе проигрываем. Сегодня проиграла именно команда, игроки. не тренерский штаб, никто другой, а мы, игроки, проиграли. Мы в полной попе.

Не может у нас быть лучший плеймейкер в команде - вратарь. Все передачи - голкиперу, как только хороший соперник, добротный. Если бельгийцы, видно, уровень выше, то Дания - примерно плюс-минус нашего уровня. Вот так вот мы любим себе приключения на жопу. Поэтому сегодня обкакались. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать", - сказал Дзюба после матча в эфире Матч ТВ.

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Сборная России (3 очка) финишировала на последнем месте в квартете В. Бельгийцы (9 очков) заняли первую строчку группы, Дания (3) - вторая, Финляндия (3) - третья.

Ранее ТСН Проспорт писал о бурной реакции соцсетей на позорное выступление команды из РФ на Евро-2020.

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