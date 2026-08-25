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Любимую фигуристку Путина допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе
Камила Валиева, чей отец является полковником и кадровым военным РФ, сможет снова выступать на международной арене.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, к международным соревнованиям в так называемом нейтральном статусе.
Таким образом, в сезоне-2026/27 Валиева сможет выступать на международной арене как "нейтральная" — без флага и гимна РФ.
ISU признал 20-летнюю фигуристку "нейтральной", хотя она неоднократно публично поддерживала российского диктатора Владимира Путина, а Кремль даже вступался за нее, когда на Олимпиаде-2022 в Пекине она провалила допинг-тест.
Более того, отец Валиевой — Валерий Рамазанов — полковник и кадровый военный РФ, который готовит российских террористов для войны в Украине.
В апреле 2022 года Валиеву лично поддержал Путин. На церемонии награждения российских олимпийцев в Кремле он вспомнил допинговый скандал вокруг спортсменки и сказал, что россияне "особенно волновались" за нее. Диктатор назвал выступление Камилы примером настоящего спортивного характера.
В тот же день Валевой вручили орден Дружбы — одну из государственных наград России. После церемонии Путин лично поздравил ее с 16-летием, подарил букет роз и деревянную шкатулку с шелковым платком.
А уже в конце 2022 года Валиева попала под санкции Украины, став одной из 56 спортсменов из России и других стран, которые поддержали российскую агрессию.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись к международным соревнованиям после "бана" под украинский "Щедрик".