"Любители, а не профессионалы": Луческу снова свирепствует после победы "Динамо" над "Мариуполем"

"Любители, а не профессионалы": Луческу снова свирепствует после победы "Динамо" над "Мариуполем"

Румынский наставник расстроен, что его подопечные довели матч до нервной концовки.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подверг критике своих подопечных после победы над "Мариуполем" в поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Несмотря на завоеванные три очка, 76-летний специалист остался недоволен плохой реализацией моментов "бело-синими", что едва не повлияло на итог встречи.

Отметим, что аналогичное возмущение действиями своих игроков коуч киевлян испытывал и после недавнего кубкового противостояния с приазовцами, которое его подопечные также завершили минимальной победой.

"Очень зол на игроков, команду. И сейчас, и в матче на Кубок повели себя как любители, а не профессионалы. Могли закончить и 5:1, и 6:1, но вместо того, чтобы забивать, контролировать ход игры - расслабились, играли как хотели, каждый тянул на себя одеяло, каждый хотел забить. Вышло то, что вышло. Нервная концовка.

У нас было много моментов, но каждый трактовал так, как хотел. И трактовал неправильно. Было много эгоизма со стороны моих игроков на поле. Мы разберемся с этим", - сказал Луческу в эфире каналов Футбол 1/2/3.

"Бело-синие" (35 очков) продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ. Отрыв от "Шахтера" вырос до 6 баллов, но "горняки" снова сократят отставание, если сегодня победят "Десну".

"Мариуполь" с 4 пунктами занимает последнюю строчку чемпионата.

В следующем туре УПЛ киевляне 6 ноября примут "Ворсклу", азовцы в тот же день будут гостить у "Миная". Перед этим "Динамо" 2 ноября в Киеве сыграет с "Барселоной" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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