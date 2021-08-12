"Люблю свою страну": Магучих рассказала, что отклонила многочисленные предложения о смене гражданства

"Люблю свою страну": Магучих рассказала, что отклонила многочисленные предложения о смене гражданства

Спортсменка намерена и дальше прославлять свою родину.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала, что ранее ей поступало много предложений о смене гражданства.

"Конечно, хочется, чтобы и дальше флаг Украины поднимался, звучал гимн. И, конечно, есть такие амбиции на следующую Олимпиаду, потому что мне будет уже 23, я буду более опытной спортсменкой.

В начале моей карьеры мне много предлагали, мне писали и моему тренеру писали, но все-таки я хочу прославлять спорт в нашей стране. И у меня даже мечта есть - я хочу быть тренером, тренировать детей, чтобы они тоже поднимались на олимпийский пьедестал.

Мне много стран предлагали, но это даже не рассматривалось, потому что я люблю свою страну и хочу выступать только за нее", - сказала Ярослава.

Легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала об эмоциях от победы и мечтах стать тренером

Магучих является серебряной призеркой Чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года.

Тогда украинка побила мировой рекорд среди юниоров на открытом воздухе и установила личный рекорд, взяв высоту 2,04 метра.

среди юниоров на открытом воздухе и установила личный рекорд, взяв высоту 2,04 метра. В 2019 году Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы.

лучшей молодой легкоатлеткой Европы. На Олимпиаде в Токио Ярослава завоевала бронзовую награду.

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