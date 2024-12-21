"Люблю тебя, мое жадное пузо": Усик обратился к Фьюри в день реванша (видео)

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик обратился к экс-чемпиону Тайсону Фьюри в день их боя-реванша.

В игривой манере украинский боксер пожелал своему сопернику доброе утро, в очередной раз назвав британца "жадным пузом", а также признался в любви.

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"Доброе утро, Тайсон. Как ты? Я люблю тебя, мое жадное пузо. Мой друг, жадное пузо, увидимся сегодня. Люблю тебя", – сказал Усик.

"I love you, my greedy belly!"



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Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

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В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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