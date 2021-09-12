"Любовь всей моей жизни": Монфис красиво поздравил Свитолину с днем рождения

Французский теннисист написал трогательный пост в Instagram.

В воскресенье, 12 сентября, первой ракетке Украины Элина Свитолина исполнилось 27 лет. Свою избранницу с праздником изысканно поздравил ее муж - французский теннисист Гаэль Монфис.

35-летний возлюбленный украинки опубликовал у себя в Instagram их свадебную фотографию и добавил красноречивую подпись. Как говорится, комментарии здесь излишни.

"С днем рождения, моя любовь! С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, по которой я дышу. Ты - звезды в моем небе. И я бы не хотел, чтобы было иначе. Ты - любовь всей моей жизни", - написал Монфис в соцсети.

instagram.com/iamgaelmonfils

Ранее Свитолина поделилась с поклонниками нежным фото на свой день рождения.

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