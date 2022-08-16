"Любой россиянин, которого оскорбляет украинский флаг, должен быть дома": Долгополов — о скандальном инциденте в Цинциннате

Украинский теннисист Александр Долгополов жестко отреагировал на ситуацию с флагом Украины на матче россиянок в рамках турнира WTA 1000 в американском Цинциннате.

Отметим, что болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны. Интересно, что организаторы сослались на то, что размер флага превышал максимально допустимые габариты.

Соответствующий инцидент Долгополов прокомментировал в своем Twitter.

"Не удивлен. Учитывая, что у них были россияне во время жеребьевки несколько недель назад. И теннисные организации решили в большинстве своем молчать с первого месяца войны, говоря украинским игрокам избегать ответов на вопрос о войне.

Вот как это работает. Вы оберегаете и защищаете их, говоря, что они, безусловно, против войны, а затем их оскорбляет флаг страны, которую они пытаются изнасиловать, убить и уничтожить. Правда в том, что многие из них, вероятно, это поддерживают. Отличная работа.

Надеюсь, болельщики предоставят им "теплый прием" в оставшихся матчах. Любой россиянин, которого оскорбляет украинский флаг, должен быть дома, где он видит только свой родной флаг. Хорошая попытка с политикой размера флага Cincinnati Open. Надо было это сказать сначала, а не после.

Всех, кто увлекался моим теннисом и планирует посетить турниры в США, прошу брать с собой украинский флаг на все матчи с участием россиян и белорусов. И пусть ATP и WTA попытаются повторить этот шаг.

Наша страна тонет в крови и варварском насилии, ни один россиянин не будет запугивать молчаливого зрителя с украинским флагом! Имейте некоторое уважение", — написал Долгополов.

Пользователь Facebook Назли Мамедова, вероятно, являвшаяся очевидцем событий, утверждает, что именно российские теннисистки пожаловались рефери, что им мешает сине-желтый флаг на трибунах.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира из РФ устроил разборки с болельщиком, который назвал его "лузером".