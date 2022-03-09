"Любые попытки обжаловать это решение обречены на поражение": глава УАФ - об отстранении РФ из плей-офф отбора на ЧМ-2022

"Любые попытки обжаловать это решение обречены на поражение": глава УАФ - об отстранении РФ из плей-офф отбора на ЧМ-2022

Андрей Павелко поблагодарил ФИФА и УЕФА за наложенные санкции на страну-агрессора.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко одобрительно отреагировал на решение ФИФА об исключении сборной России из плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

"Зачисление ФИФА сборной России технического поражения в матче плей-офф с нашими польскими собратьями - единственное правильное решение и результат многодневной коммуникационной работы команды наших верных союзников и УАФ. Оккупант должен ежедневно и ежеминутно платить все большую цену за свои преступления - убийства, разрушения и мародерство против мирного населения Украины. Любые попытки России обжаловать это решение в CAS обречены на поражение, потому что эта страна избрала сторону зла, а зло всегда проигрывает!

Спасибо моим друзьям президентам ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александеру Чеферину за бескомпромиссную позицию по отношению к стране-агрессору, а также за ежедневные звонки, слова поддержки и всестороннюю помощь Украине, которая постоянно только растет! Также благодарен всем нашим партнерам из ассоциаций стран Европы и мира за все более активную гуманитарную поддержку нашего государства и готовность ее увеличивать! Так проявляется настоящая дружба!

Я и моя семья, наше футбольное сообщество, как и миллионы наших сограждан сейчас в Украине и все вместе мы делаем все возможное для победы Украины в этой решающей войне за нашу независимость. Также работает координационный штаб УАФ, ежедневно находящий новые возможности для оказания помощи детям, незащищенным слоям населения и представителям футбольного сообщества, пострадавшим от войны. Забота друг о друге и поддержка наших защитников очень важны для уничтожения темных сил фашистской России.

Борімося - поборемо, нам Бог помагає! За нас правда, за нас слава! І воля святає! Сегодня, в день рождения Тараса Шевченко, эти слова обладают особой энергетикой, которая питает силу Украины! Слава Героям! Слава Украине!", - говорится в посте Павелко в Facebook.

Отметим, что после дисквалификации сборной страны-агрессора команда Польши автоматически вышла в финал плей-офф, в котором 29 марта сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.

Напомним, что ФИФА также перенесла матч полуфинала плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 по футболу между сборными Украины и Шотландией.

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