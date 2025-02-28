"Люди до сих пор не отдают ему должного": экс-чемпион мира выразил восхищение Усиком

Бывший чемпион мира Хасим Рахман прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

52-летний американец выразил свое восхищение украинцем, включив его в список величайших боксеров в истории.

"Усик имеет совершенную технику. Я всегда говорил, что он отличный боксер, и у него достаточно силы в ударах, чтобы нанести урон Тайсону. Поэтому он сделал то, чего я и ожидал – выиграл бой.

Я не считаю, что это была безоговорочная победа – я насчитал 8-4. Усик просто сделал то, что он делает всегда – выиграл чисто и показал, почему он является одним из лучших хевивейтеров в истории. Я отношу его в категориб величайших боксеров всех времен. Если смотреть на статистику и то, что он сделал, то я не вижу никого, кто бы с ним сравнялся.

Факты говорят сами за себя: Усик выиграл "золото" Олимпиады, он единственный, кто объединил четыре пояса в крузервейте, а затем поднялся в хевивейт и снова объединил четыре титула. Этого никто не делал раньше.

Он не может вернуть время назад и побиться с молодым Али или молодым Тайсоном. Все, что он может – это побить тех, кто сейчас перед ним. И он это делает на каждом уровне.

То, что сделал Усик – это уникально, и люди до сих пор не отдают ему должного. Он должен быть в разговоре о лучших бойцах всех времен", – сказал Рахман в интервью You-tube каналу FightHype.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Украинец остается непобедимым на профессиональном ринге.

Ранее Усик изъявил желание провести объединительный поединок с британцем Даниэлем Дюбуа, который сейчас владеет поясом IBF.

Для Александра это шанс стать трехкратным абсолютным чемпионом. В мае 2024-го он стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, когда в первом бою победил Фьюри. Впервые в карьере Усик завоевал звание "абсолюта" в 2018 году, одолелв россиянина Мурата Гассиева в объединительном поединке в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг).

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