"Люди из Украины храбрые, не прячься": еще один чемпион мира вызвал Ломаченко на бой

Шакур Стивенсон вслед за Джервонтой Дэвисом заявил о готовности выйти в ринг с украинцем.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон выразил желание провести бой против обладателя титула IBF Василия Ломаченко, который 12 мая ярко нокаутировал бывшего "абсолюта" в легком дивизионе Джорджа Камбососа.

26-летний американский боксер обратился к украинцу на своей странице в Twitter, выразив надежду, что Василий не будет избегать поединка с ним.

"Я уважаю твой стиль. Я уважаю то, что ты – легенда, но я не уважаю твою готовность не биться со мной. Люди из Украины храбрые. Не прячься за Top Rank, потому что это не смело с твоей стороны", – написал Шакур.

Также Стивенсон прокомментировал победу Ломаченко над Камбососом. Украинец нокаутировал австралийца в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

"Вот что я скажу: Лома – все еще чертовски хороший боец. Прошлой ночью он показал свои навыки, и я думаю, что он особенный боец, один из тех, которые рождаются раз в жизни.

Надеюсь, что его команда и высшие инстанции уберутся с пути и позволят мне показать свои навыки против него, потому что я считаю, что стилистически это было бы противостояние двух самых искусных шахматных мастеров. А пока следите за мной 6 июля. Вы все забыли, насколько я велик", – написал Стивенсон.

Отметим, что ранее Ломаченко уже бросил вызов чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис. В свою очередь, промоутер Боб Арум назвал вероятную дату следующего боя украинца и имена потенциальных соперников.

Добавим, что мир бокса восхитился эффектной победой Ломаченко над Камбососом. На успех своего кума и соотечественника уже отреагировал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик.

Напомним, на нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Ломаченко – Камбосос.

Читайте также:

"Как бы там ни было, он – украинец и выходит с флагом Украины": экс-чемпион мира вступился за Ломаченко

"Он один из лучших бойцов в истории": Камбосос высказался о своем поражении от Ломаченко

Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула