"Люди здесь радовались больше, чем в Украине": призер Олимпиады-2024 Ковтун объяснил смену гражданства

Илья Ковтун / © Associated Press

Реклама

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже в спортивной гимнастике Илья Ковтун прокомментировал свое решение сменить спортивное гражданство.

Ранее сообщалось, что 21-летний уроженец Черкасс и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение хорватского гражданства.

"Знаете, как это бывает, когда снег падает с горы: сперва маленькими комочками, а потом все больше. Вот что произошло со мной на протяжении этих трех лет. Не только война в Украине повлияла на меня. Были и многие другие моменты, которые повлияли на смену гражданства. Конечно, я чувствую и определенный моральный долг перед людьми в Осиеке. Они приняли меня, я практически жил рядом с ними, спал, тренировался, ел. Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди здесь радовались больше, чем в Украине. Почему? Пытаюсь понять это. Люди в Украине имеют более важные проблемы.

Реклама

Моя семья поддержала меня (когда решил сменить гражданство – прим.). Мне 21 год, я могу принимать собственные решения. Мой отец живет в Польше уже 13 лет, моя сестра с ним уже семь лет. Моя мама в Украине на протяжении всей войны. У меня была бабушка, которая умерла, так что моя мама после ее смерти тоже переехала в Польшу. Я не был в Украине с начала войны. Ездил к отцу в Польшу, а они – ко мне в Осиек", – сказал Ковтун в интервью хорватскому изданию Glas Slavonije.

Перед тем как начать выступать за хорватскую сборную, Ковтун должен будет отбыть "карантин". Ожидается, что это произойдет не раньше 2026 года.

Отметим, что Ковтун и Горбачева весь 2024 год готовились к соревнованиям в Хорватии. Спортсмен не возвращался в Украину после Олимпиады в Париже.

Напомним, Ковтун на Олимпиаде-2024 завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Это его первая олимпийская медаль в карьере. Также он дважды становился четвертым на Играх в Париже – в вольных упражнениях и личном многоборье. Кроме того, Илья занял пятое место в составе сборной Украины в командном многоборье.