"Лижет задницу Путину": легенда "Динамо" жестко раскритиковал Орбана за пророссийскую позицию

Так, 82-летний специалист, который является этническим венгром, вдребезги раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его пророссийские взгляды.

Среди прочего, Сабо также выразил надежду, что Венгрию исключат из Евросоюза.

"Посмотрите, что россияне наделали в Буче, Изюме. Как так можно? Это ненормальные люди. Этот венгр еще, п*****с. Орбан. Я в первые месяцы войны дал интервью против Орбана, когда он сказал, что зверства в Буче - это инсценировка... Ну он и падаль, цыган сраный... У него, наверное, короткий язык, что он так лижет задницу Путину.

Дай Бог, чтобы Венгрию из Евросоюза исключили. Они до сих пор поддерживают политику России, говорят, что если россияне захотят, то через два дня нас захватят. Кто вы такие, чтобы это говорить? Весь мир за Украину, потому что видят, что Россия несправедлива.

Почему Венгрия поддерживает Россию? Потому что газ по низкой цене получают, а Орбан ужасно продажный. Еще одна причина - Орбан был уверен, что Россия нас победит и отдаст Венгрии Закарпатье", - сказал Сабо в интервью FanDay.

К слову, Сабо родился в 1940 году в Ужгороде, который был тогда в составе Королевства Венгрия. Лучшие годы своей игровой карьеры он провел в составе киевского "Динамо", с которым четырежды выиграл чемпионат и дважды Кубок СССР. В роли тренера "бело-синих" Сабо дважды брал золотые медали Чемпионата Украины и дважды становился обладателем Кубка Украины.

Напомним, в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ на украинские территории Сабо признавался, что ему "стыдно быть венгром".

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