Мадридский рекордсмен: выдающиеся достижения и лучшие моменты Серхио Рамоса в "Реале"

Рассказываем о невероятном пути одного из лучших защитников в истории футбола.

16 июня стало известно, что капитан и многолетний символ мадридского "Реала" Серхио Рамос покидает клуб.

35-летний защитник длительное время вел переговоры о продлении контракта со "сливочными", однако боссу "Королевского клуба" Флорентино Пересу не удалось уговорить Рамоса остаться.

Не помогло и возвращение на тренерский мостик мадридцев Карло Анчелотти, под руководством которого Серхио выиграл первый из четырех трофеев Лиги чемпионов.

ТСН Проспорт рассказывает о карьере Рамоса в "Реале", которая началась в далеком 2005 году.

Именно тогда в летнее трансферное окно мадридцы приобрели 19-летнего защитника у "Севильи", заплатив за него 27 млн евро. За перспективного футболиста также боролись "Барселона" и "Манчестер Юнайтед", но Рамос выбрал именно "Uалактикос", где в будущем стал настоящей живой легендой.

Associated Press

Сам Рамос так рассказал о своем переходе.

"Меня вызвали в сборную. У меня с собой в сумке были предметы туалета и бутсы, поскольку обычно в сборной проводишь тренировки, играешь матч и возвращаешься домой. И так получилось, что в тот день я домой не поехал. Я подписал контракт в 23:30 в Лас Росас, зная, что трансферное окно закрывается в полночь.

И когда я поставил свою подпись, я не мог в это поверить. Мне посыпались СМСки. В тот день я наверное получил наибольшее СМСок в своей жизни.

Это был шаг вперед и огромная ответственность, и невероятные изменения. Тогда я был совсем ребенком. И у меня не было ни малейшего опыта. Просыпаешься игроком "Севильи", а спать ложишься футболистом мадридского "Реала". И знаешь, что будешь делить раздевалку с такими людьми, как Рауль, Бекхэм, Зидан, Касильяс, Роберто Карлос, Роналдо, а все они были моими кумирами. Мир переворачивается с ног на голову", - признавался Рамос.

Associated Press

Уже в дебютном сезоне в состоянии "сливочных" Рамос застолбил за собой место в стартовом составе на позиции правого защитника, а в следующем году выиграл первый большой трофей в карьере, став чемпионом Испании.

Associated Press

В марте 2007 года гол Рамоса против "Барселоны" на "Камп Ноу" помог мадридцам добыть ничью (3:3), которая в итоге принесла им чемпионский титул. При равенстве очков "сливочные" обошли каталонцев за счет личных встреч.

В дальнейшем Рамос неоднократно забивал голы в важнейший матч своего клуба. Как не вспомнить сезон-2013/14, когда гол Серхио в компенсированное время спас "Реал" от поражения в лиссабонском финале Лиги чемпионов против "Атлетико".

Associated Press

Невероятные эмоции, которые просто невозможно забыть. В овертайме подопечные Анчелотти дожали уставших и морально подавленных "матрасников" и завоевали юбилейный, десятый Кубок европейских чемпионов.

Associated Press

После этого уже опытный защитник еще трижды выиграл Лигу чемпионов, сделав это подряд c 2016-го по 2018-й год. Команда Зинедина Зидана вошла в историю европейского футбола, а Рамос был ее несокрушимым вожаком.

Associated Press

За 16 лет в мадридском клубе Серхио завоевал со "сливочными" 22 трофея. Кроме вышеупомянутых четырех побед в Лиге чемпионов на его счету пять титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, четыре Суперкубка страны, три Суперкубка УЕФА, а также четыре триумфа на Клубном чемпионате мира.

В футболке "Бланкос" Рамос сыграл в 671 матче во всех турнирах, забил 101 гол и отдал 49 результативных передач.

Associated Press

В июне прошлого года он побил исторический рекорд нынешнего главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана по количеству голов в Ла Лиге среди защитников. Гол Рамоса в ворота "Реал Сосьедад" стал 68-м для капитана "Реала" в Чемпионате Испании.

нынешнего главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана по количеству голов в Ла Лиге среди защитников. Гол Рамоса в ворота "Реал Сосьедад" стал 68-м для капитана "Реала" в Чемпионате Испании. В сентябре 2020-го Рамос установил рекорд и на международной арене - он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду;

- 23 мяча за национальную команду; В ноябре Серхио побил европейский рекорд по количеству матчей за национальную команду, обойдя легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, который провел за "Скуадры Адзурры" 176 поединков.

Серхио Рамос / Associated Press

На счету Рамоса 180 матчей за "Красную фурию". Это количество могло сейчас возрасти, но защитник не попал в заявку команды Луиса Энрике на Евро-2020 из-за травмы.

"К нескольким неудачным месяцам и странному сезону добавился Чемпионат Европы. Я боролся, работал каждый день, чтобы иметь возможность выложиться на все 100% в матчах за "Реал" и сборную Испании, но не всегда все идет так, как вы хотите.

Мне больно, потому что я не смогу помочь своей команде на Евро-2020, но в нынешней ситуации мне лучше отдохнуть, полностью восстановиться и быть готовым к следующему сезону. Больно потому, что не могу представлять свою страну, но нужно быть честным и искренним.

Желаю своим товарищам по команде удачи и надеюсь, что сборная Испании проведет отличный Чемпионат Европы. Буду болеть за вас дома. Вперед, Испания!"- написал Рамос на своей странице в Instagram.

Перед уходом из "Реала" Рамос провел прощальную пресс-конференцию, на которой расплакался. Также 35-летний испанец заявил, что когда-то точно вернется в "Королевский клуб".

"Этот трудный момент все же настал. Я вынужден попрощаться с "Реалом". Невозможно не быть эмоциональным. Хочу попрощаться с командой, с болельщиками, с нашим прекрасным стадионом.

Но это не окончательное прощай. Потому что однажды я обязательно вернусь", - сказал Рамос, не сдерживая эмоций.

Sergio Ramos in tears during his Real Madrid farewell: "I'll come back here one day, I'm sure. I want to say a huge thanks to Real Madrid, I will always carry you in my heart ". ⚪️ #Ramos #RealMadrid pic.twitter.com/ERWZnTmVa6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2021

А также опубликовал красноречивый пост в соцсетях.

"16 лет воспоминаний, которые войдут в историю. Всегда рядом с вами. Спасибо, мадридисты. Я вас люблю", - написал Серхио.

Где продолжит карьеру Серхио, пока неизвестно. СМИ сообщали об интересе со стороны французского ПСЖ. Без сомнения, икона "Реала" станет весомым усилением для любого европейского гранда.

А вариант с переездом за океан или в Поднебесную станет крутым маркетинговым ходом для нового клуба иконы "Реала".

instagram.com/sergioramos

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