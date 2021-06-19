Мадридский рекордсмен: выдающиеся достижения и лучшие моменты Серхио Рамоса в "Реале"

Рассказываем о невероятном пути одного из лучших защитников в истории футбола.
16 июня стало известно, что капитан и многолетний символ мадридского "Реала" Серхио Рамос покидает клуб.
35-летний защитник длительное время вел переговоры о продлении контракта со "сливочными", однако боссу "Королевского клуба" Флорентино Пересу не удалось уговорить Рамоса остаться.
Не помогло и возвращение на тренерский мостик мадридцев Карло Анчелотти, под руководством которого Серхио выиграл первый из четырех трофеев Лиги чемпионов.
ТСН Проспорт рассказывает о карьере Рамоса в "Реале", которая началась в далеком 2005 году.
Именно тогда в летнее трансферное окно мадридцы приобрели 19-летнего защитника у "Севильи", заплатив за него 27 млн евро. За перспективного футболиста также боролись "Барселона" и "Манчестер Юнайтед", но Рамос выбрал именно "Uалактикос", где в будущем стал настоящей живой легендой.
Сам Рамос так рассказал о своем переходе.
"Меня вызвали в сборную. У меня с собой в сумке были предметы туалета и бутсы, поскольку обычно в сборной проводишь тренировки, играешь матч и возвращаешься домой. И так получилось, что в тот день я домой не поехал. Я подписал контракт в 23:30 в Лас Росас, зная, что трансферное окно закрывается в полночь.
И когда я поставил свою подпись, я не мог в это поверить. Мне посыпались СМСки. В тот день я наверное получил наибольшее СМСок в своей жизни.
Это был шаг вперед и огромная ответственность, и невероятные изменения. Тогда я был совсем ребенком. И у меня не было ни малейшего опыта. Просыпаешься игроком "Севильи", а спать ложишься футболистом мадридского "Реала". И знаешь, что будешь делить раздевалку с такими людьми, как Рауль, Бекхэм, Зидан, Касильяс, Роберто Карлос, Роналдо, а все они были моими кумирами. Мир переворачивается с ног на голову", - признавался Рамос.
Уже в дебютном сезоне в состоянии "сливочных" Рамос застолбил за собой место в стартовом составе на позиции правого защитника, а в следующем году выиграл первый большой трофей в карьере, став чемпионом Испании.
В марте 2007 года гол Рамоса против "Барселоны" на "Камп Ноу" помог мадридцам добыть ничью (3:3), которая в итоге принесла им чемпионский титул. При равенстве очков "сливочные" обошли каталонцев за счет личных встреч.
В дальнейшем Рамос неоднократно забивал голы в важнейший матч своего клуба. Как не вспомнить сезон-2013/14, когда гол Серхио в компенсированное время спас "Реал" от поражения в лиссабонском финале Лиги чемпионов против "Атлетико".
Невероятные эмоции, которые просто невозможно забыть. В овертайме подопечные Анчелотти дожали уставших и морально подавленных "матрасников" и завоевали юбилейный, десятый Кубок европейских чемпионов.
После этого уже опытный защитник еще трижды выиграл Лигу чемпионов, сделав это подряд c 2016-го по 2018-й год. Команда Зинедина Зидана вошла в историю европейского футбола, а Рамос был ее несокрушимым вожаком.
За 16 лет в мадридском клубе Серхио завоевал со "сливочными" 22 трофея. Кроме вышеупомянутых четырех побед в Лиге чемпионов на его счету пять титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, четыре Суперкубка страны, три Суперкубка УЕФА, а также четыре триумфа на Клубном чемпионате мира.
В футболке "Бланкос" Рамос сыграл в 671 матче во всех турнирах, забил 101 гол и отдал 49 результативных передач.
- В июне прошлого года он побил исторический рекорд нынешнего главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана по количеству голов в Ла Лиге среди защитников. Гол Рамоса в ворота "Реал Сосьедад" стал 68-м для капитана "Реала" в Чемпионате Испании.
- В сентябре 2020-го Рамос установил рекорд и на международной арене - он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду;
- В ноябре Серхио побил европейский рекорд по количеству матчей за национальную команду, обойдя легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, который провел за "Скуадры Адзурры" 176 поединков.
На счету Рамоса 180 матчей за "Красную фурию". Это количество могло сейчас возрасти, но защитник не попал в заявку команды Луиса Энрике на Евро-2020 из-за травмы.
"К нескольким неудачным месяцам и странному сезону добавился Чемпионат Европы. Я боролся, работал каждый день, чтобы иметь возможность выложиться на все 100% в матчах за "Реал" и сборную Испании, но не всегда все идет так, как вы хотите.
Мне больно, потому что я не смогу помочь своей команде на Евро-2020, но в нынешней ситуации мне лучше отдохнуть, полностью восстановиться и быть готовым к следующему сезону. Больно потому, что не могу представлять свою страну, но нужно быть честным и искренним.
Желаю своим товарищам по команде удачи и надеюсь, что сборная Испании проведет отличный Чемпионат Европы. Буду болеть за вас дома. Вперед, Испания!"- написал Рамос на своей странице в Instagram.
Перед уходом из "Реала" Рамос провел прощальную пресс-конференцию, на которой расплакался. Также 35-летний испанец заявил, что когда-то точно вернется в "Королевский клуб".
"Этот трудный момент все же настал. Я вынужден попрощаться с "Реалом". Невозможно не быть эмоциональным. Хочу попрощаться с командой, с болельщиками, с нашим прекрасным стадионом.
Но это не окончательное прощай. Потому что однажды я обязательно вернусь", - сказал Рамос, не сдерживая эмоций.
Sergio Ramos in tears during his Real Madrid farewell: "I'll come back here one day, I'm sure. I want to say a huge thanks to Real Madrid, I will always carry you in my heart ". ⚪️ #Ramos #RealMadrid pic.twitter.com/ERWZnTmVa6— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2021
А также опубликовал красноречивый пост в соцсетях.
"16 лет воспоминаний, которые войдут в историю. Всегда рядом с вами. Спасибо, мадридисты. Я вас люблю", - написал Серхио.
Где продолжит карьеру Серхио, пока неизвестно. СМИ сообщали об интересе со стороны французского ПСЖ. Без сомнения, икона "Реала" станет весомым усилением для любого европейского гранда.
А вариант с переездом за океан или в Поднебесную станет крутым маркетинговым ходом для нового клуба иконы "Реала".