Магия Беллингема: "Реал" совершил камбэк и вырвал победу над "Барселоной" в Эль Классико (видео)

Волевая победа позволила "сливочным" вернуть себе лидерство в чемпионате Испании.
Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в центральном матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на Олимпийском стадионе в Барселоне завершился со счетом 1:2.
Уже на шестой минуте встречи Илкай Гюндоган вывел каталонцев вперед, воспользовавшись провалом в обороне "Королевского клуба".
Однако во втором тайме подопечные Карло Анчелотти смогли оформить яркий камбэк. Героем поединка стал Джуд Беллингем, который отличился дублем.
Сначала 20-летний англичанин на 68-й минуте сравнял счет невероятным дальним ударом в "девятку".
А затем он же в компенсированное время принес "сливочным" победу, из пределов вратарской переправив мяч в ворота после подачи с правого фланга от Дани Карвахаля и скидки Луки Модрича.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал арендованный у лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага.
Обзор матча
После победы в Эль Классико "Реал" (28 очков) вернулся на первое место в Ла Лиге и по дополнительным показателям опережает "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика. "Барселона" занимает третью позицию, имея в своем активе 24 балла.
В следующем туре "бланкос" 5 ноября дома сыграют против "Райо Вальекано". Днем ранее "блаугранас" на выезде встретятся с "Реалом Сосьедад".
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