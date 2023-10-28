Магия Беллингема: "Реал" совершил камбэк и вырвал победу над "Барселоной" в Эль Классико (видео)

Волевая победа позволила "сливочным" вернуть себе лидерство в чемпионате Испании.

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в центральном матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на Олимпийском стадионе в Барселоне завершился со счетом 1:2 .

Уже на шестой минуте встречи Илкай Гюндоган вывел каталонцев вперед, воспользовавшись провалом в обороне "Королевского клуба".

Однако во втором тайме подопечные Карло Анчелотти смогли оформить яркий камбэк. Героем поединка стал Джуд Беллингем, который отличился дублем.

Сначала 20-летний англичанин на 68-й минуте сравнял счет невероятным дальним ударом в "девятку".

А затем он же в компенсированное время принес "сливочным" победу, из пределов вратарской переправив мяч в ворота после подачи с правого фланга от Дани Карвахаля и скидки Луки Модрича.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал арендованный у лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага.

Обзор матча

После победы в Эль Классико "Реал" (28 очков) вернулся на первое место в Ла Лиге и по дополнительным показателям опережает "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика. "Барселона" занимает третью позицию, имея в своем активе 24 балла.

В следующем туре "бланкос" 5 ноября дома сыграют против "Райо Вальекано". Днем ранее "блаугранас" на выезде встретятся с "Реалом Сосьедад".

Читайте также:

Три удаления и восемь голов: "Бавария" с хет-триком Кейна разнесла новичка Бундеслиги (видео)

"Динамо" в меньшинстве не сумело обыграть "Колос" в УПЛ – Ваната удалили за симуляцию (видео)

"Челси" без Мудрика потерпел сенсационное фиаско от "Брентфорда" с Ярмолюком в АПЛ (видео)