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Магия цифр, которую никогда больше не увидишь: баскетболист НБА создал шедевральную статистику двоек во время матча

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Магия цифр, которую никогда больше не увидишь: баскетболист НБА создал шедевральную статистику двоек во время матча

Associated Press

Такое даже специально не сделаешь, если захочешь.

Баскетболист клуба НБА "Мемфис Гриззлиз" Десмонд Бейн отметился уникальным достижением во время матча регулярного первенства против "Нью-Йорк Никс".

23-летний Бейн умудрился в этой игре, которая состоялась 2 февраля 2022 (02.02.2022), сделать две передачи, оформить два блок-шота и два перехвата, осуществить два фола и две потери, реализовав 22,2% с игры. Интересно, что на этом магия цифр не завершается, ведь в "Мемфисе" Бейн выступает под 22 номером.

Бейн, выступающий на позиции второго номера, в этот вечер также набрал 13 очков и 7 подборов. Следует отметить, что Бейн проводит второй сезон в НБА.

  • Сам матч завершился со счетом 120:108 в пользу "Мемфиса".

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