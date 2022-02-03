Магия цифр, которую никогда больше не увидишь: баскетболист НБА создал шедевральную статистику двоек во время матча

Магия цифр, которую никогда больше не увидишь: баскетболист НБА создал шедевральную статистику двоек во время матча

Такое даже специально не сделаешь, если захочешь.

Баскетболист клуба НБА " Мемфис Гриззлиз " Десмонд Бейн отметился уникальным достижением во время матча регулярного первенства против "Нью-Йорк Никс".

23-летний Бейн умудрился в этой игре, которая состоялась 2 февраля 2022 (02.02.2022), сделать две передачи, оформить два блок-шота и два перехвата, осуществить два фола и две потери, реализовав 22,2% с игры. Интересно, что на этом магия цифр не завершается, ведь в "Мемфисе" Бейн выступает под 22 номером.

Desmond Bane tonight (2/2/22):



22.2 FG% (4/18)

2 AST

2 STL

2 BLK

2 TO

2 PF



Oh, and he wears No. 22 pic.twitter.com/WButhUs32A — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2022

Бейн, выступающий на позиции второго номера, в этот вечер также набрал 13 очков и 7 подборов. Следует отметить, что Бейн проводит второй сезон в НБА.

Сам матч завершился со счетом 120:108 в пользу "Мемфиса".

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