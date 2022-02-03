Магия цифр, которую никогда больше не увидишь: баскетболист НБА создал шедевральную статистику двоек во время матча

Такое даже специально не сделаешь, если захочешь.
Баскетболист клуба НБА "Мемфис Гриззлиз" Десмонд Бейн отметился уникальным достижением во время матча регулярного первенства против "Нью-Йорк Никс".
23-летний Бейн умудрился в этой игре, которая состоялась 2 февраля 2022 (02.02.2022), сделать две передачи, оформить два блок-шота и два перехвата, осуществить два фола и две потери, реализовав 22,2% с игры. Интересно, что на этом магия цифр не завершается, ведь в "Мемфисе" Бейн выступает под 22 номером.
Desmond Bane tonight (2/2/22):— Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2022
22.2 FG% (4/18)
2 AST
2 STL
2 BLK
2 TO
2 PF
Oh, and he wears No. 22 pic.twitter.com/WButhUs32A
Бейн, выступающий на позиции второго номера, в этот вечер также набрал 13 очков и 7 подборов. Следует отметить, что Бейн проводит второй сезон в НБА.
- Сам матч завершился со счетом 120:108 в пользу "Мемфиса".
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