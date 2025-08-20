Магучих без результата завершила выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне: что произошло

Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих без результата завершила выступления на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

Соревнования проходили вечером 20 августа в сложных погодных условиях – под проливным дождем. Украину в секторе представляли Магучих и Юлия Левченко.

Сразу Магучих не сумела взять высоту 1,86 метра. Затем она перенесла попытку на 1,91 метра – планка снова не покорилась. От третьей попытки Ярослава отказалась, закончив соревнования без результата.

Отметим, что Магучих выступала с перетейпированной правой ногой выше колена. Скорее всего, ей пришлось прыгать с травмой.

Левченко с результатом 1,86 метра разделила шестое место сразу с тремя прыгунами: Морган Лейк, Ангелиной Топич и Имке Оннен. Благодаря этому Юлия отобралась в финал сезона Бриллиантовой лиги, что Магучих сделала еще раньше.

Победу разделили сразу три прыгуньи: Никола Олислагерс, Мария Жодзик и Кристина Гонзель, которые с первой попытки взяли высоту 1,91 метра.

Добавим, что 15 августа Магучих с рекордом соревнований (2,00 метра) триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии. Этим 23-летняя украинка прервала свою серию без побед на этапах Бриллиантовой лиги, которая длилась три турнира подряд.

Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.