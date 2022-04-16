Магучих: Хотела показать всему миру, что мы сильный народ, который будет бороться до конца за свои земли

Магучих: Хотела показать всему миру, что мы сильный народ, который будет бороться до конца за свои земли

Украинка рассказала о важности своего "золота" на чемпионате мира.

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих вспомнила, как отреагировала на начало войны в Украине.

"Ну я наверняка на всю жизнь запомню этот день — 24 февраля. Потому что я в полпятого проснулась, услышала взрывы. И я такая: 'Что происходит?' И потом уже читала новости, что уже и в Киеве были взрывы, и там слышны взрывы, и было ясно, что началась война.

Мы ехали в город, тренер имеет дом, чтобы быть там. И читали все новости. Честно говоря, тогда в голове еще не все уложилось. Что это произошло, в 21 веке, и мы будем переживать это все. О спорте вообще первые два-три дня не было и речи, о каких-то соревнованиях", — рассказала Магучих в интервью XSPORT.

По словам спортсменки, впоследствии ей удалось овладеть собой, а тяжелая ситуация в стране мотивировала ее на планетарное первенство.

"На этом чемпионате я была очень мотивирована. Я хотела добыть в борьбе награду для Украины, показать всему миру, что мы сильный народ, который будет бороться до конца за свои земли и свою независимость.

Это было совсем, что нужно ехать и выступать. Когда первые прыжки, то было сложно настроиться и не думать об Украине, что там происходит, какие новости.

Но меня настроила тренер, сказала, что если бы мне сложно не было, я должен выполнить все, что мы натренировали до войны, а также показать, что мы сильная нация.

Я очень хотела попробовать 204 см. У меня 202 см – это личный рекорд в помещении, в сезоне самый лучший результат. Это тоже было очень круто, потому что я смогла в столь сложных обстоятельствах настроиться на этот результат.

Конечно жаль, что 204 см не прыгнул, но я не думала о результате, самое главное – надо добыть в борьбе медаль и прыгать выше", – сказала она.

Напомним, что Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы по итогам марта.

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