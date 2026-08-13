ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
249
Время на прочтение
1 мин

Магучих и Геращенко вышли в финал чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике

Обе украинские спортсменки взяли высоту 1,91 метра с первой попытки.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в английском Бирмингеме.

Чтобы преодолеть квалификацию и пробиться в финал, нужно было прыгнуть 1,91 метра или попасть в топ-12. Обе украинки справились с этой задачей, с первой попытки покорив высоту 1,91 метра.

Финал ЧЕ-2026 с участием Магучих и Геращенко состоится в субботу, 15 августа, начало — в 22:07 по киевскому времени.

Отметим, что 24-летняя Магучих является рекордсменкой мира (2,10 м), победительницей ЧМ-2023 и ОИ-2024, а также бронзовой призеркой ОИ-2020. 31-летняя Геращенко имеет в своем активе бронзовые награды ОИ-2024 и ЧЕ-2024, а также "серебро" зимнего ЧЕ-2021.

Напомним, Геращенко в июне прошлого года впервые стала мамой.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie