Магучих и Геращенко вышли в финал чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в английском Бирмингеме.

Чтобы преодолеть квалификацию и пробиться в финал, нужно было прыгнуть 1,91 метра или попасть в топ-12. Обе украинки справились с этой задачей, с первой попытки покорив высоту 1,91 метра.

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Финал ЧЕ-2026 с участием Магучих и Геращенко состоится в субботу, 15 августа, начало — в 22:07 по киевскому времени.

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Отметим, что 24-летняя Магучих является рекордсменкой мира (2,10 м), победительницей ЧМ-2023 и ОИ-2024, а также бронзовой призеркой ОИ-2020. 31-летняя Геращенко имеет в своем активе бронзовые награды ОИ-2024 и ЧЕ-2024, а также "серебро" зимнего ЧЕ-2021.

Напомним, Геращенко в июне прошлого года впервые стала мамой.

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