Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки 2024 года в мире: кто конкурентки украинки

Ярослава третий год подряд претендует на престижную награду от World Athletics.

Всемирная руководящая организация в легкой атлетике World Athletics номинировала олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Ярославу Магучих на звание лучшей легкоатлетки мира 2024 года.

Как сообщается на официальном сайте World Athletics, 23-летняя украинка попала в пятерку претенденток на престижную награду.

Конкурентками Магучих станут другие чемпионки Олимпиады-2024: американка Валари Оллман (метание диска), американка Тара Дэвис-Вудхол (прыжки в длину), австралийка Нина Кеннеди (прыжки с шестом) и бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье).

Голосование продлится до 20 октября. Тройка финалисток в номинации определится 4 ноября.

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Отметим, что Ярослава третий год подряд была номинирована на премию World Athletics, однако выиграть этот приз ей пока не удавалось.

Магучих в этом сезоне завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Ранее сообщалось, что Магучих вошла в тройку финалисток в номинации на звание лучшей легкоатлетки Европы 2024 года.

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